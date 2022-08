"Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e il coordinatore nazionale Antonio Tajani per avermi indicato fra i candidati di Forza Italia alla Camera dei deputati nel collegio proporzionale della Liguria. Grazie anche alla senatrice Licia Ronzulli ed ai capigruppo Anna Maria Bernini e Paolo Barelli. È per me una grande soddisfazione poter dare anche in questa circostanza il mio contributo al nostro movimento politico. Milito con orgoglio e convinzione in Forza Italia dal 1994, ho partecipato a tante campagne elettorali, mai in posizioni comode o blindate. Il mio impegno a difesa delle idee liberali e a sostegno del presidente Berlusconi non è mai stato condizionato alla garanzia di un seggio, né mai lo sarà. Credo anzi sia giusto che chi ha avuto la possibilità di ricoprire incarichi importanti metta la propria esperienza e le proprie capacità al servizio del movimento nelle posizioni più delicate e nelle sfide più affascinanti. Tutti insieme condurremo questa campagna elettorale con passione, certi che Forza Italia avrà un grande risultato e sarà il perno moderato ed europeista della coalizione di centrodestra al governo del Paese". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Cassinelli