''Benvenuto a Sgarbi a Bologna. In più di 40 anni di vita pubblica non ho mai insultato nessuno e ho sempre rispettato tutti: cosa che farò anche per il futuro. Buon lavoro e forza Bologna''. Risponde così Pierferdinando Casini a Vittorio Sgarbi che in un post aveva detto che Casini a Bologna (dove sono candidati entrambi) è "un fantasma".