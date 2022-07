“Fine della centralità del vaccino come forma di contrasto alla diffusione e alla gravità del Covid; stop a ogni ipotesi di utilizzo del green pass come possibile strumento di tutela delle persone e stimolo alla vaccinazione; altolà alle politiche di riduzione del danno e di messa in sicurezza delle popolazioni, che ci hanno fatto da guida in questi terribili anni e che possono ancora essere utili in una fase in cui il virus purtroppo circola ancora, con il suo carico di morti, e che con l’arrivo dell’autunno potrebbe rivelare brutte sorprese. Queste le parole d’ordine con cui la destra-centro ha avviato la sua campagna elettorale. Un modo subdolo e pericoloso con cui si accarezza la pancia del Paese e si va a caccia del voto dei No Vax. Tutto pur di far cassa elettorale, anche a costo di mettere a rischio i cittadini italiani che con serietà hanno scelto nel 95,60% di vaccinarsi. Se avevamo dei dubbi sulla capacità di Fdi-Lega, con Fi ormai solo a rimorchio, di farsi carico dell’emergenza, oggi abbiamo solo buie certezze. Il Pd avrà sempre fiducia nella scienza come guida nelle scelte di prevenzione e cura, mentre la destra svende senza pudore quel ‘miracolo civile’ citato anche mercoledì scorso dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, frutto del rigore alle regole degli italiani e della dedizione delle professioni sanitarie”.

Così la capogruppo dem in commissione Affari sociali alla Camera, Elena Carnevali.