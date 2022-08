Marco Cappato deposita il simbolo al Viminale per le elezioni politiche 2022 e intende raccogliere le firme necessarie solo con modalità digitale. "Siamo partiti con una marcia dal Quirinale e ci appelliamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi perché le elezioni non siano antidemocratiche", ha detto. Che ha aggiunto: "Servono 60mila firme distribuite in tutto il Paese per poter partecipare alle elezioni e chiediamo di poter utilizzare quelle digitali per rivitalizzare la democrazia. In questo senso, chiediamo a Draghi di equiparare referendum ed elezioni politiche". Cappato contesta che i simboli che devono raccogliere le firme non possono neppure coalizzarsi con i partiti più grandi, esentati dalle firme. "Loro decidono i candidati solo all'ultimo momento. Come si fa a raccogliere le firme cartacee in poche ore entro il 22 agosto?"