“Con Draghi non ho mai parlato di questioni politiche, ma il paese deve andare avanti sulla sua agenda".

Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a Casa Italia su Sky TG24.

"Se il Terzo Polo avrà un buon risultato, bisognerà trovare un governo e vista la situazione che abbiamo speriamo che vada avanti - ha aggiunto. Penso che Azione/Italia Viva debba arrivare sopra il 10%, perché così sarà difficile formare un governo di parte e si potrà riformare un’area” di responsabilità".

"Gli appelli al voto utile sono sbagliati. Letta non mi risponde sull'energia perché vuole avvalorare l’idea che ci siano solo lui e Giorgia Meloni. Il Paese non è tagliato con l’accetta, questa idea di militarizzare il proprio popolo contro gli altri è forse la ragione per cui l’Italia è messa così male. Io mi ritrovo con le forze che credono che dobbiamo rimanere in Europa e ancorati alla democrazia liberale" ha concluso.