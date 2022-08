"Quella di SX tra Letta-Calenda è un'alleanza nata zoppa che non dà garanzie di stabilità al Paese. Non basta appellarsi ad un'agenda Draghi se non si ha una visione dell'Italia condivisa. Litigano per le poltrone e si differenziano nei programmi. Per questo vinceremo le elezioni". Lo ha affermato la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria.