"Trovo molta confusione nelle parole del segretario del Pd. È la confusione di chi non ha il coraggio di guardare al Paese e di fare delle proposte chiare. Il voto utile è portare in Parlamento persone competenti che sappiano quali risposte servono al Paese". Sono le parole della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.