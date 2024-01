"Elly Schlein ha vinto il congresso. Quando si insedia il Pd è dato dai sondaggi al 14%. Quel risultato è il frutto, il portato delle scelte del gruppo dirigente del Pd che fino ad allora aveva guidato il partito. Gruppo dirigente di cui anche io facevo parte, a scanso di equivoci. Io oggi, quando siamo dati alla vigilia delle elezioni europee intorno al 20%, chiedo a tutti i dirigenti del Pd di essere generosi con la segretaria, di non preoccuparsi di darle troppi consigli e di darle fiducia.

Magari impegnandoci tutti per cercare di conquistare voti per il Pd. Perché la posta in gioco alle europee non è la leadership del Pd ma l’Europa che verrà. C’è una evidente forza dei partiti sovranisti e di destra e noi dobbiamo fare di tutto perché in Europa vincano invece la sinistra, i democratici, le forze progressiste”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia ai microfoni di Giù la maschera su Rai Radio1.