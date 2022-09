"Dalla Lega impegno massimo e costante per aiutare famiglie e imprese in questo difficile contesto economico. Noi per primi, con Matteo Salvini, abbiamo lanciato l’allarme caro energia già lo scorso dicembre. A chi oggi fa passerelle e promesse in Veneto, vorrei ricordare della svendita, da ministro, dell’Ilva di Taranto agli stranieri dell’ArcelorMittal, quando tanti imprenditori di acciaierie anche venete, che ho incontrato personalmente, erano pronti a rilevare e garantire produzione e occupazione. Scelta fallimentare di cui oggi stanno pagando le conseguenze gli italiani. Il 25 settembre si avvicina e la Lega, a differenza di altri, non perde tempo con slogan elettorali ma è al lavoro su proposte concrete per rispondere alle vere esigenze del Veneto e di tutto il Paese. Fatti non parole”.



Così in una nota il deputato della Lega Massimo Bitonci, responsabile del dipartimento Attività produttive del partito.