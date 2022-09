Via tasse e contribuzioni per chi assume giovani: lo dice Silvio Berlusconi in un video su TikTok in cui esordisce così: "Ragazzi, oggi niente battute. Dobbiamo far finta di essere persone serie...Voglio parlarvi brevemente di me: lo sapete, sono partito da zero, ho fatto venti lavori diversi: ho fatto il cameriere, ho venduto libri, cornici per quadri e ho fatto il correttore di bozze per il Corriere della Sera. Poi ho avuto un colpo di fortuna, ho conosciuto un costruttore edile che si chiamava Pietro Canali, ho lavorato nella sua impresa per due mesi e mi sono accorto che lui costruiva delle case che degli immobiliaristi gli davano in appalto, ma non aveva mai provato a costruire in proprio per venderle con un guadagno molto maggiore. Allora io cercai e trovai un terreno edificabile, feci un progetto con i miei compagni di liceo diventato architetti, chiesi alla Banca Nazionale del Lavoro di concedermi un mutuo e lo ottenni e con tutto questo progetto andai dal signor Canali. Il progetto gli piacque e mi propose di fare una società con me. Mi chiese: ma tu quanto vuoi, il 10%? E io ebbi il coraggio di dirgli: no signor Canali, qui ho fatto tutto io, dobbiamo fare 50 e 50.