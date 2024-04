"Spero ancora che ci siano gli spazi per una ricomposizione, l'ho detto dalle prime battute e credo che sarebbe un errore sottovalutare quella vicenda, ma un doppio errore quello di gettare alle ortiche un lavoro politico e amministrativo che è stato fatto in questi anni. Sono convinto del fatto che dobbiamo impegnarci tutti per dare una mano e cercare di trovare una figura che possa ricomporre ciò che si è rotto, mi auguro che tutte le forze politiche vadano in questa direzione". Interviene così Andrea Orlando, deputato del Pd, a Radio Popolare, commentando la situazione del centrosinistra per le elezioni comunali a Bari.