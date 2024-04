"Al momento giusto troveremo la sintesi e ci riprenderemo Bari. Il Sud presto tornerà a essere, come ai tempi di Berlusconi, una roccaforte forzista». A dirlo, in una intervista al quotidiano Il Tempo, è Paolo Barelli, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera. "In quella città c'è un grave problema, come è stato indicato dalla stampa e dai magistrati, ma noi restiamo garantisti e fino a quando non ci sarà una sentenza, non facciamo commenti sui singoli amministratori e tantomeno sul sindaco Decaro. Ma una difficoltà reale a Bari e in Puglia c'è. E' evidente che i cittadini dovranno rendersi conto che gestione di quella amministrazione non è un modello, come diffuso dalla propaganda di sinistra". Sul candidato del centrodestra l'esponente azzurro aggiunge: "Al momento giusto troveremo la sintesi e il candidato. Il tema è che ci sia una classe dirigente in grado di staccare definitivamente la spina con quel sistema che ha portato agli ultimi drammatici scandali".

Sulla crescita di Forza Italia Barelli spiega: "Stiamo lavorando per acquisire uno spazio sempre maggiore tra gli elettori, parliamo di una crescita evidente che tocca, in modo omogeneo, l'intero Paese. Rappresentiamo il centro della coalizione e il Ppe in Italia, che continuerà a essere moderato, atlantista, europeista e liberale. E ovvio che Tajani, sollecitato dalle forze moderate, sia della politica che della società civile, darà un contributo per l'affermazione di una forza di cui l'Europa ha bisogno. Il nostro Paese mira a essere leader in ambito comunitario per varare quelle politiche che servono alla crescita dell'Italia e non tese solo all'eccessivo rigore". E sull'appello ai moderati lanciato ieri da Tajani, Barelli conclude: "Saremo affiancati, in questa grande sfida, da Noi Moderati di Lupi, da tante liste civiche di sindaci, come quella del primo cittadino di Savona Claudio Scajola, della fascia tricolore di Venezia Luigi Brugnaro, del sindaco di Fiumicino Mario Baccini. Forza Italia ambisce che dalle urne esca una maggioranza composta da popolari, conservatori e liberali. E il nostro sogno nel cassetto. L'8 giugno vanno al voto 400 milioni di europei, saranno loro a stabilire la prossima maggioranza, ma noi del PPE e di Forza Italia ci saremo".