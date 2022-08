"Una polemica priva di qualsiasi fondamento". Così, in una nota, l'ufficio stampa di Azione chiarisce la vicenda che riguarda il candidato in Campania Pasquale Del Prete, immortalato in un video di alcuni anni fa rilanciato oggi dal coportavoce dei Verdi, Angelo Bonelli.

"Pasquale Del Prete si impegna da quasi 30 anni per il suo territorio. In queste ore è stato ripreso e rilanciato estrapolandolo da qualsiasi contesto uno stralcio di un video del suo comizio conclusivo delle elezioni amministrative 2020 in cui dichiarava: se 'io sono un camorrista sono fiero di essere un camorrista'", spiegano da Azione, sottolineando che "è del tutto evidente che non si stava certo vantando di essere un malavitoso. Si trattava, al contrario, di una risposta provocatoria alle accuse dei suoi avversari politici i quali, anziché soffermarsi sui programmi, contestavano, dopo circa 20 anni, l'episodio dello scioglimento dell'amministrazione comunale avvenuta nel 2001, che aveva coinvolto Enzo Del Prete, all'epoca sindaco, e di riflesso lui in quanto giovane assessore. Una vicenda finita nel nulla, visto che dopo più di un ventennio, Pasquale Del Prete (consigliere comunale) e lo stesso Enzo Del Prete (che tra le altre è cose è padre dell'attuale sindaco di Frattamaggiore) non sono stati oggetto di indagini o destinatari di provvedimenti giudiziari e hanno proseguito il loro impegno politico".