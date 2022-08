“Il collega Lupi, forse raccogliendo qualche parere malevolo, parla a sproposito del regolamento della Vigilanza per il rispetto della Par Condicio oppure non l’ha letto con attenzione. Il comma 5 dell’articolo 3 dice espressamente che il tempo è ripartito ‘con criterio paritario’ tra le coalizioni e le liste, non c’entra nulla la differente soglia di sbarramento”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi.

“‘Porta a porta’, come i telegiornali, rientra – prosegue Anzaldi – nell’ambito dei programmi di informazione regolati dall’articolo 4 del regolamento, i quali ‘debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche’. È evidente che consentire solo a 2 candidati su 4 di misurarsi nel confronto elettorale in prima serata sulla Rai a due giorni dal voto determina una chiara situazione di svantaggio per il Terzo Polo, che verrebbe escluso. In ogni caso è doveroso che si esprimano l’Agcom e la commissione di Vigilanza, cui abbiamo chiesto un parere ufficiale”.