"Non siamo un fronte contro, il PD è alternativo alla destra nazionalista. Per temi e per valori. Loro hanno votato contro il Pnrr, contro il Green deal, contro i nuovi diritti di cittadinanza. Noi rivendichiamo l’Europa come nostra comunità di destino". Lo ha affermato l'esponente del Partito Democratico, Enzo Amendola, a La7.