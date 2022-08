Mario Adinolfi, co-fondatore con Simone Di Stefano di Alternativa per l’Italia (APLI) di cui sarà tra l’altro capolista al Senato nella regione Basilicata del ministro Speranza, interviene nel dibattito sulle parole di Enrico Letta a seguito delle candidature nel Pd dello stesso Speranza e del virologo Crisanti: “Enrico Letta dice: ‘Se avessero governato gli altri, chissà quanti morti in più’. Ricordo al leader del Pd (che è al governo con ‘gli altri’) che candiderà lui Roberto Speranza. E sotto questo ministro della Salute si conteggiano 174.300 morti Covid. Nessuno ha fatto peggio in Europa. Fossi un leader della sinistra eviterei di usare l’argomento che ha usato Letta. Noi di Alternativa per l’Italia contestiamo duramente le policy del Pd e di Speranza, costate pesantissime violazioni dei diritti dei cittadini senza metterle in sicurezza dal punto di vista sanitario”.