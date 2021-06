"Candidarmi a Siena? Me lo hanno chiesto i senesi del PD. Non lo escludiamo ma non è la priorità". Con queste parole Enrico Letta, ospite a Otto e mezzo su La7, si è espresso sulla possibilità di candidarsi a Siena. Inoltre il segretario dem ha commentato l'episodio accaduto ieri in Italia-Galles, ultima gara della fase a gironi degli Euro 2020, nel quale alcuni calciatori azzurri non si sono inginocchiati contro il razzismo."Vorrei fare un appello ai nostri giocatori: che si inginocchino tutti, perché francamente l'ho trovata una scena pessima", ribadisce a tal proposito il leader del PD.