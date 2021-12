Si sono aperti con i messaggi audiovideo dei cardinali Zuppi e Suetta i lavori a Pomezia dell’Assemblea nazionale del Popolo della Famiglia (PdF). Per l’arcivescovo di Bologna l’incoraggiamento alla presenza politica dei cattolici deve essere inteso come occasione “di incontro e di apertura, lontano da ogni tentazione ideologica”. Per il cardinale Zuppi “lo spazio del dialogo e della solidarietà è quello confacente ai cristiani impegnati”. Forte il richiamo anche del cardinale Suetta, arcivescovo di Sanremo-Ventimiglia, al terreno dei principi di difesa della vita e della famiglia, accolto da un lungo applauso dei congressisti. Il presidente nazionale del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, si è soffermato sul tema del momento: i rumors riguardo al Quirinale. Adinolfi è stato netto: “Dopo due presidenti laici come Ciampi e Napolitano, prassi vorrebbe che il prossimo presidente della Repubblica fosse cattolico. Ma non è una necessità che si impone per tradizione. Un presidente cattolico è un bisogno del Paese, che vuole aprirsi a una stagione di speranza fuori dalle cupezze mortifere. I nomi? Mi piacerebbe certamente un presidente donna. E più aderente al profilo di Marta Cartabia, per capirci, che a quello di Emma Bonino. Credo che Cartabia e la presidente del Senato, Casellati, abbiano concrete chances di vittoria. Personalmente auguro al Paese il loro successo”.