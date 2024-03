"Come PD sosteniamo e condividiamo completamente la lettera a firma Anci e Aie al ministro Sangiuliano per il rinnovo dei finanziamenti per gli acquisti straordinari di libri per le biblioteche di pubblica lettura. Nonostante i nostri emendamenti, con la legge di Bilancio le misure introdotte nel periodo Covid non sono state confermate dal governo arrecando un grave danno all'intera editoria". Così Irene Manzi, deputata e capogruppo PD in Commissione Cultura commentando la lettera dei presidenti Decaro e Cipolletta.

"Il fatto di finanziare l'acquisto di libri in libreria da parte delle biblioteche aveva ricreato quella connessione acquisti biblioteche-librerie portando vantaggi a tutti gli attori del mondo dell'editoria a partire dalle librerie più piccole. Ci auguriamo un tempestivo dietro front da parte del ministro".