"È importante puntare sulla rigenerazione urbana: mercoledì Forza Italia presenterà due proposte al Senato con l'obiettivo di rigenerare le città, far crescere l'edilizia, ridurre l'inquinamento e favorire il cambio energetico, magari anche con qualche sostegno europeo". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a "In mezz'ora" su Rai3. Tajani ha assicurato che "si può vedere di inserire qualche aggiustamento per delle piccole cose fatte in violazione della legge: non un condono, però, ma nell'ambito più ampio della rigenerazione urbana".