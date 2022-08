Ieri pomeriggio la Deputata di Forza Italia Erica Mazzetti ha incontrato nella sede di Grosseto il nuovo Presidente di ANCE Toscana Rossano Massai. Mazzetti e Massai hanno affrontato il tema del nuovo codice degli appalti – Mazzetti è stata relatrice di maggioranza della legge delega – con focus sulla semplificazione come nel caso della riduzione dei livelli di progettazione fortemente promossa da Mazzetti. Per la parlamentare si tratta di una riforma “molto attesa dal Paese reale dopo le storture dell’attuale codice con il quale è ancora impossibile lavorare”. Spazio anche al problema dei crediti e dei bonus edilizi: “Il governo ha preso un impegno con il Parlamento, votando atti che contengono impegni e misure precise, e deve essere conseguente. Nel lungo periodo, dovremo comunque sostenere il settore dell’edilizia quale motore del Paese stabilizzando gli incentivi perché l’efficientamento è un obiettivo da centrare. Come sostegno da sempre, occorre investire di più sui fabbricati industriali e l’ERP”. Nell’occasione, Mazzetti ha rinnovato la disponibilità a lavorare concretamente in collaborazione anche nel prossimo futuro perché “Forza Italia è sempre dalla parte delle imprese e dell’Italia che produce”.