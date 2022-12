“Un’iniziativa lodevole in sostegno dei geometri, che dimostra l’utilità concreta delle casse professionali e della rete di banche territoriali”. La parlamentare di Forza Italia Erica Mazzetti plaude all’iniziativa di Cassa Geometri e Banca di Sondrio che ha messo a disposizione degli iscritti alla Cassa un plafond di 10 milioni da utilizzare a fronte dell’acquisto di crediti fiscali da Superbonus, Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Facciate. “Auspico sia un’iniziativa apripista, ripresa anche da altre banche, per contrastare la carenza di liquidità e per alimentare anche un clima di ritrovata serenità e fiducia. Il tutto mentre noi continueremo a far pressione sul Governo per risolvere la crisi di liquidità e per stabilizzare gli incentivi”.