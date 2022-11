“Premesso che un’ulteriore modifica sul Superbonus non era certo necessaria né tantomeno richiesta dalla filiera edile in un momento di già grande incertezza, adesso che ha deciso di metter mano al Superbonus, il Governo deve avere la forza e il coraggio anche di risolvere i problemi che si sono venuti a creare per le imprese e i cittadini, a causa dei precedenti governi”. Così, in una nota, Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

“Sottoscrivo – spiega la parlamentare azzurra– l’allarme lanciato da Cna Toscana Centro e Confartigianato Prato che hanno chiesto, innanzitutto, di sbloccare i crediti fiscali fermi, vero macigno sul settore delle costruzioni e su tutta l’economia italiana”. Per Mazzetti, occorre trovare un modo per “trasformare i crediti fiscali bloccati in liquidità immediata; una proposta che ho già presentato è quella secondo la quale i crediti bloccati e non cedibili possono essere acquistati dalle partecipate di Stato. Come sempre detto, lo Stato deve diventare amico del cittadino e questo è un modo per dimostrarlo, senza carico per nessuno. Bisogna che il Governo – è la posizione della parlamentare azzurra – riconosca la bontà di coloro che hanno utilizzato una legge dello Stato, per gli obiettivi di transizione energetica e per l’economia reale e che dia immediatamente risposta sul fronte crediti”. “C’è poi un punto non meno importante, sempre sottolineato dalle categorie economiche: la stabilizzazione del quadro normativo per consolidare e potenzialmente accrescere i benefici degli incentivi, come proposto anche ieri dal presidente Berlusconi”.

“La mia proposta è di instituire un’aliquota variabile e proporzionale ai lavori di efficientamento, dal 50% al 100% in su in base alla classe energetica aumentata – una regola chiara e fissa per 5 anni almeno – estendendo la misura a tutte le tipologie di immobili”. In ballo c’è la principale filiera economica del Paese, il Centrodestra è stato chiaro nel suo programma e deve essere conseguente nelle azioni governative”, conclude.