"Grazie al continuo pressing di Forza Italia il Governo sembra poter tornare a più miti consigli sul Superbonus e scegliere la strada della razionalizzazione degli incentivi. È positivo ed è merito di Forza Italia e di tutte le categorie e associazioni che non hanno mollato e che stanno facendo sentire la propria voce. Bisogna intervenire, inoltre, sui crediti fiscali fermi, anche inserendo la proposta di Ance e Abi sugli F24. Non c’è più tempo da perdere: ne va della filiera delle costruzioni che da un Governo di Centrodestra si aspettava tutto fuorché ulteriori pasticci sui bonus”. Lo sottolinea in una nota Erica Mazzetti, Deputata FI.