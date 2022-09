“E’ stato pubblicato in g.u. il decreto applicativo del bonus cuochi per sostenere questo particolare comparto della ristorazione. Il bonus è destinato a tutte le categorie di cuochi.

Nato per sostenere la categoria in periodo di lockdown, il bonus si rivela oggi prezioso per acquistare macchinari destinati alla conservazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari di classe energetica elevata. E’ anche incentivato l’acquisto di strumenti professionali e la partecipazione a corsi di formazione. Si accede al beneficio presentando una istanza telematica sul sito del Mise. L’emergenza bollette in atto richiede di rifinanziare la misura non appena possibile, per consentire a questo comparto di resistere.

Nel frattempo, mi sto adoperando per portare a conoscenza degli interessati questa opportunità, resa possibile dall’attenzione che Forza Italia e la sottoscritta hanno sempre rivolto al mondo della ristorazione”. Lo dichiara in una nota Maria Spena, deputata di Forza Italia e candidata unitaria del centrodestra nel collegio uninominale Roma 1 alla Camera.