“Continuano ad arrivare cattive notizie per i profeti di sventura, quelli convinti che un governo diverso dal loro avrebbe portato l’Italia nell’abisso. La verità è un’altra: siamo noi che la stiamo risollevando dal baratro. Oggi la Nazione è di nuovo attraente su scala internazionale, come ci conferma un autorevole studio”. Lo dichiara Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – commentando l’ultima edizione del Global Attractiveness Index, realizzato da The European House – Ambrosetti, secondo cui nel 2023 il sistema-Paese ha accresciuto la propria competitività: rispetto al 2022, l’indicatore sintetico relativo all’Italia è aumentato di oltre quattro punti (da 62,2 a 66,3), consentendo di scalare tre posizioni in classifica (dal 20° al 17° posto).

“Ci sono settori in cui le nostre imprese primeggiano staccando qualsiasi concorrente e, nel complesso, l’export si espande a ritmi davvero elevati”, prosegue l’esponente di FdI. “Grazie al governo Meloni, la Nazione riafferma e amplia la sua presenza nel mercato globale senza lasciare indietro nessuno: basti pensare ai recenti dati su povertà e diseguaglianze in calo. Abbiamo una solidità invidiabile, frutto di stabilità politica e armonia sociale: chi produce può finalmente sviluppare appieno il suo potenziale, generando ricchezza per tutti”, conclude Osnato.