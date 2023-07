"Quando gli indicatori economici vanno bene per l’Italia, noi siamo felici. Perché, pur stando all’opposizione, lavoriamo sempre nell’interesse del Paese. Bisogna però dire come stanno le cose: l’Italia è ripartita nel 2022, con una crescita superiore a tutti gli altri Paesi dell’Eurozona, grazie al Governo Draghi. La Meloni fa bene se prosegue nel solco del suo lavoro che continua a dare frutti. Il problema, però, è che, nel frattempo, si sono allargate anche le diseguaglianze. E il problema non riguarda solo i più fragili ma tutto il ceto medio, perché oggi l’effetto dell’inflazione ricade sul costo delle materie prime, sugli alimenti, sui mutui, ma anche sul costo delle vacanze per chi potrà farle.

La condizione macroeconomica del Paese è positiva, ma tantissimi italiani devono fronteggiare un serio impoverimento. Come si fronteggia? Facendo di tutto per aumentare i salari. Noi le nostre proposte al Governo le abbiamo avanzate, dalla decontribuzione alla detassazione degli utili che le imprese decidono di mettere nella busta paga dei dipendenti. Si può costruire rapidamente una misura che abbia lo stesso effetto degli 80 euro di Renzi. Speriamo ci diano retta". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.