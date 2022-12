“Anche il rapporto di Legambiente certifica che in Campania è un disastro totale. De Luca continua ad autoelogiarsi ma ormai la Campania è la Cenerentola d’Italia. Per indicatori negativi è sempre prima e per quelli positivi è sempre ultima. I campani non meritano questo declino senza fine. Se non si vuole desertificare socialmente questo territorio bisogna cambiare come è avvenuto a livello nazionale. Bisogna sostituire al fallimento di De Luca e del Pd il buongoverno di Fratelli d’Italia e del centrodestra”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.