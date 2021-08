Adesso è ufficiale dopo un incontro Matteo Salvini: Claudio Durigon si dimette da sottosegretario all'Economia. Come riporta il quotidiano la Repubblica, consultando fonti vicine alla Lega, Durigon avrebbe dichiarato: "Faccio un passo di lato, ma non sono fascista", scusandosi poi le vittime di mafia: "Falcone e Borsellino eroi, modelli di senso dello Stato. La lotta alla mafia per me ha un valore assoluto. Il sottosegretario leghista era finito nell'occhio del ciclone per le affermazioni rilasciate il 4 agosto a proposito di intitolare un parco di Latina, già a nome dei magistrati Falcone e Borsellino, ad Arnaldo Mussolini.