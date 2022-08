“Ricordo a Zingaretti che se l’Italia ha superato la fase più critica della pandemia è stato grazie al buonsenso degli italiani e alle buone amministrazioni, molto spesso targate Lega e centrodestra, non certo per merito suo visto lo scandalo delle mascherine pagate 35 milioni con i soldi dei cittadini del Lazio. Tanto meno per merito delle continue comparsate televisive dell’esperto di zanzare che milita oggi con il Partito Democratico finalmente alla luce del sole e che, guarda caso, è candidato per un posto in Parlamento grazie al compagno Letta. Non accettiamo critiche e insegnamenti da chi ha sempre pensato più alla poltrona che al bene dei suoi cittadini o da pseudo star televisive che, insieme al segretario di partito del Pd, specula sui morti per racimolare qualche voto. Il Pd dovrebbe alzare le mani: sul tema della sanità ha fallito completamente. Dalla Lega, fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, atti di responsabilità mentre Zingaretti, Letta e Crisanti disperati continuano a dare al Paese uno spettacolo indecoroso”.

Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito per il Lazio, Claudio Durigon.