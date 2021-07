“Quanto emerge dalla nuova inchiesta di Fanpage dedicata al caso dei 49 milioni di euro della Lega è molto grave. Le affermazioni del sottosegretario legista sono, ancora una volta, sconcertanti e ora ci aspettiamo dalla Lega parole chiare su quanto rivelato. Questa volta non accetteremo il silenzio leghista”, così Mario Furore, europarlamentare M5S.

“Faccio i miei complimenti ai giornalisti di Fanpage: la loro inchiesta è un esempio di giornalismo. Come ho avuto modo di dichiarare nel corso dei loro servizi, la Lega in Puglia ha interessi poco chiari sul Parco del Gargano. Sono otto mesi che noi del MoVimento 5 Stelle chiediamo perché Vincenzo Totaro, dichiarato incandidabile dal Tribunale di Bari per i rapporti con il Comune di Sant’Angelo sciolto per mafia, sia stato scelto come direttore facente funzione del Parco del Gargano. Dalle indagini giornalistiche sembra emergere un pesante condizionamento dei dirigenti leghisti nella scelta del direttore. Quello che emerge dalle inchieste è un sistema di potere marcio con un solo obiettivo: fare gli interessi della Lega e dei suoi amici, non degli italiani”, conclude Furore.