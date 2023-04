“Il raddoppio della Siena – Grosseto, grazie alle risorse stanziate dai governi a guida Pd, verrà finalmente terminata. Un plauso va oggi ad Anas per aver seguito l’iter di attuazione di una infrastruttura fondamentale per la mobilità della Toscana del Sud”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, presente oggi lunedì 17 aprile a Siena, alla inaugurazione dei cantieri del lotto 9.



“E’ ora necessario completare il raddoppio della E78 e garantire una strada sicura da Grosseto a Fano. I lotti mancanti, l'ultimo in Toscana ed alcuni tratti presenti soprattutto in Umbria e Marche, sono già in fase di progettazione ma occorre recuperare le risorse per realizzarli. Mar Tirreno e mar Adriatico hanno bisogno di un collegamento sicuro e capace di sostenere alti flussi di traffico", conclude Marco Simiani.