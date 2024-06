“Ancora un ottimo risultato nella lotta al traffico di stupefacenti messo a segno nella serata di ieri nei boschi di Alzate Brianza e Novedrate dai Carabinieri della Compagnia di Cantù in sinergia con il personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, a cui vanno i miei ringraziamenti. Col prezioso contributo di alcuni residenti, i militari hanno arrestato due spacciatori marocchini di 19 e 25 anni, irregolari e senza fissa dimora, recuperando 16 grammi di hashish, 32 grammi di eroina, 32 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 335 euro in contanti. Lo Stato nel Comasco c’è e risponde presente, come confermato anche dagli straordinari controlli scattati nel centro di Cantù ieri sera: nessuno spazio e nessuna tregua per chi crede di trasformare le nostre piazze, i nostri boschi in zone franche di delinquenza, illegalità e violenza criminale”.

Così in una nota Nicola Molteni, Sottosegretario all’Interno.