"Il governo ha come priorità occuparsi di vaccini, ristori, partite Iva e riaperture. Per noi la droga equivale a morte, drammi in famiglia, lotta alla sua diffusione. La Lega è per la vita e lavora senza sosta concretamente per uscire dalla crisi sanitaria ed economica provocata dalla pandemia".

Così i presidenti di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.