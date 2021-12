“Violenze, minacce e intimidazioni non devono trovare posto nel dibattito politico. La notizia che il Presidente Fedriga sia stato messo sotto scorta per le minacce ricevute è il segnale che si è oltrepassato qualsiasi limite di decenza. Ringrazio le autorità e le forze dell’ordine per il lavoro svolto e per quello che svolgeranno nella difesa di chi sta amministrando una Regione in un momento difficile come quello di una pandemia globale prendendo delle decisioni difficili ma responsabili. Sono sicuro che il Presidente Fedriga non si farà intimorire. Massima solidarietà a lui e a tutta la sua famiglia da tutto il movimento della Lega del Friuli-Venezia Giulia”.

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare della Lega e coordinatore regionale Lega FVG Marco Dreosto.