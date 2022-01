Mario Draghi è una figura centrale che sia nel Governo o al Quirinale. Lo ribadisce Matteo Renzi intervenendo questa sera come ospite a 'Non è l'Arena' in onda su La 7. "Non possiamo permetterci di fare a meno di Draghi: che stia al Colle o che stia a Palazzo Chigi, l'importante è che sia in campo. Chi pensa di fare a meno di Draghi in questo momento è uno che ha mangiato male in queste vacanze di Natale", sottolinea il leader di Italia Viva.

Per quanto riguarda il M5s, secondo Renzi, "ci sarà una divisione nei prossimi mesi" e considera Virginia Raggi la potenziale "leader di un partito diverso da quello di oggi".