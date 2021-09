La transizione energetica al centro del vertice EuMed tenutosi ad Atene. Di questo ha parlato il presidente del Consiglio, Mario Draghi: "L'Ue sia acquirente come per i vaccini". Altro snodo fondamentale è la questione legata al cambiamento climatico contro il quale "serve una azione convinta e determinata. La trasformazione è veramente gigantesca e non c'è tempo, non c'è possibilità di ritardare o dilazionare perché i costi che cittadini e Paesi subirebbero sarebbero immensi".