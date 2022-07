"Raggiunte 71.500 firme per la petizione 'Draghi resti a palazzo Chigi'. Continuiamo così, con l'obiettivo di arrivare a 100mila entro mercoledì". Così Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, a Radio Leopolda. Mario Draghi, sottolinea il vicepresidente della Camera dei deputati, "è troppo importante per il Paese". "In molti ci stanno scrivendo, tramite mail e social, per chiederci di lottare affinché Draghi rimanga a palazzo Chigi" aggiunge Rosato.