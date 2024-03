"Sono stato il primo a chiedere al Cafiero De Raho di non partecipare alle sedute della Commissione non per puntare il dito o lanciare accuse, come spesso fanno nel centrosinistra, ma per una mera ragione di opportunità, per far sì che tutti i componenti della commissione possano svolgere serenamente il proprio lavoro, anche per la serenità di Cafiero De Raho stesso, perché quando sono avvenute queste attività era lui il procuratore nazionale Antimafia. Quando rivesti il ruolo di procuratore nazionale antimafia e vieni citato negli atti che sono oggetto di attività della procura, non puoi parlare in terza persona quando sei la prima".

Lo ha detto Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Antimafia, a Tgcom24.

"Capire chi sono i mandanti? Prima bisogna capire i moventi – ha aggiunto D'Attis - a leggere il lungo elenco di coloro che sono stati spiati, che va dall'amministratore di condominio al ministro della repubblica al campione di calcio, le ipotesi di moventi diventano tante, economico, politico o semplicemente voyeuristico. Un quotidiano ha rivelato l'esistenza di un dossier a carico di Silvio Berlusconi, nel periodo in cui era candidato alla presidenza della Repubblica, per questo serve fare chiarezza".