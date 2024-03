Se l'accusa dovesse essere confermata, il dossieraggio a danni di esponenti politici e altre personalità apre un enorme falla nella sicurezza generale della privacy delle persone. Lo ha dichiarato il il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, da Pordenone dove si trovava per siglare l'accordo per il Fondo sviluppo e coesione tra il governo e la regione Friuli Venezia Giulia.

“Qualcuno pensa che siccome parliamo della privacy dei vip, dei politici o degli imprenditori, questa cosa ci interessi relativamente, ma oggi può colpire me e domani un cittadino normale", ha osservato Ciriani. “Se passa il principio che in nome di una presunta libertà di stampa la vita privata delle persone può essere messa in pubblico, allora sono i fondamenti della democrazia che vengono messi in discussione, perché la democrazia si basa sul diritto alla riservatezza dei propri dati personali”, ha concluso.