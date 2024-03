"In questi giorni abbiamo potuto apprezzare autorevoli parole di indignazione, anche articolate e corrette, sul cosiddetto “caso dossieraggio” che ha coinvolto l’ufficiale della Guardia di Finanza Pasquale Striano.

Non mi pare, tuttavia, di avere letto nulla sull’emissione di eventuali provvedimenti o sull’assunzione di iniziative disciplinari. Per questo, oggi ho depositato una interrogazione al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, per sapere quali provvedimenti siano stati adottati, anche dalle gerarchie, nei confronti dell' ufficiale della Guardia di Finanza che avrebbe violato abusivamente il sistema informatico.

Nel rispetto di tutte le garanzie, infatti, tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge".

Così in una nota Tommaso Antonino Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio.