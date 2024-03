"L'assenza del ministro Nordio alla Leopolda è un'occasione mancata di confronto in un momento delicatissimo della nostra vita politica, all'indomani dell'esplosione del grave caso sui dossieraggi. Come giustamente ha osservato Matteo Renzi, a questo punto la presidente del Consiglio deve esprimersi in ordine a una proposta avanzata da due suoi ministri, e che noi siamo pronti a sostenere in sede parlamentare. È d'accordo la presidente del Consiglio sull'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta? Oppure dobbiamo attenderci che tutto finisca in dissolvenza, dopo le parole forti di questi giorni? Se Nordio fosse venuto alla #Leopolda avremmo avuto la risposta stasera. Per averne una, dobbiamo attendere la premier".

Lo afferma il capogruppo di Italia Viva al Senato, Enrico Borghi.