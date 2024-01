"Sono oltre 10mila, ad oggi, le adesioni alla Conferenza nazionale delle donne democratiche che lo scorso ottobre, con lo slogan ‘Avanti tutte. Protagoniste del cambiamento’, ha avviato il proprio percorso di rinnovamento, battendo di gran lunga il record precedente. Per la prima volta, le adesioni sono state registrate tramite una piattaforma digitale, la stessa usata per le primarie, che ha reso più agile il lavoro di raccolta e conteggio dei dati.

Alla Conferenza della donne democratiche possono aderire per scelta sia le iscritte che le non iscritte al Pd ed è quindi aperto alle associazioni e ai movimenti della cultura e del lavoro. Uno spazio di libertà in cui costruire insieme e lottare per una proposta politica, alternativa alla peggiore destra di sempre, che sia giusta, inclusiva, femminista, per tutte le donne di oggi e per quelle di domani.

Con la campagna adesioni si chiude la prima tappa del percorso di rinnovamento della Conferenza nazionale delle donne democratiche cui seguiranno: il deposito delle candidature con le piattaforme collegate fino al 10 febbraio; le conferenze regionali che dovranno svolgersi tra il 16 febbraio e il 3 marzo per votare le delegate per il coordinamento nazionale; l’elezione della portavoce nazionale il 9 marzo 2024".

È quanto si legge in una nota del Partito democratico.