“Mi piacerebbe che le donne facessero politica in questo modo: cambiando le cose. Ripartire da se stesse, se ho potere lo devo esercitare per dare priorità e cambiare le cose.,svegliamoci dal piagnisteo .La questione economica e della parità salariale è un tema centrale , se non raggiungiamo quella non ci sarà mai vera parità. Le donne devono ridare valore alla politica. Siamo classe dirigente e abbiamo il dovere di fare , da presidente della commissione sanità ho avuto a che fare con la pandemia : stiamo lavorando al piano sanità 2030 perché non bisogna pensare al giorno per giorno. Oggi ad esempio ripartono le visite ai parenti in ospedale e siamo felici di questo, questo è potere . Abbiamo chiesto e ottenuto il piano vaccinale per i profughi, questo è “potere”. Fare le cose e ridare centralità al Parlamento”, così la senatrice di Italia Viva Annamaria Parente , presidente della commissione Sanità intervenuta oggi al convegno “Donne, politica e potere', organizzato dalla senatrice Paola Binetti a Palazzo Giustiniani