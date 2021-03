“Se questo Parlamento e questo governo vogliono imprimere una svolta, le cose da fare sono chiare e semplici. Istituire un Congedo di paternità di 5 mesi, per una vera condivisione e non conciliazione delle responsabilità e dei tempi genitoriali. Approvare una legge per la parità salariale, dando seguito all’impegno della commissione Lavoro. Potenziare davvero i centri antiviolenza, aiutare le vittime dei maltrattamenti e le vittime di revenge porn a risollevarsi con percorsi psicologici e aiuti economici. Finanziare gli asili nido per andare oltre la soglia europea del 33% e spingerci verso la richiesta dell’80% dell’Alleanza per l’Infanzia, in modo che contemporaneamente si creino posti di lavoro e si dia libera scelta a tutte le donne lavoratrici”.

Lo dichiara la deputata Chiara Gribaudo, della segreteria nazionale Pd, nel corso del dibattito alla Camera sulla mozione a sostegno e tutela delle donne.

“È su tutte queste sofferenze, economiche, fisiche, psicologiche delle donne - aggiunge la deputata dem - che noi oggi dobbiamo scegliere se vogliamo essere un Paese decadente e una democrazia limitata, o se vogliamo avere il coraggio di porre le fondamenta di una società nuova nella quale a tutti i cittadini e le cittadine sia consentito di dare pienamente il loro contributo alla vita della Repubblica”.