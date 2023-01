"Abbiamo resistito a lungo, abbiamo cercato di negoziare a lungo. A quanto pare, siamo stati solo ingannati. Non è la prima volta che ci succede. Ciononostante, abbiamo fatto del nostro meglio per risolvere la situazione con mezzi pacifici. Ora è diventato ovvio che questo era per definizione impossibile". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i veterani della Grande Guerra Patriottica e dell'assedio di Leningrado, in merito alla questione del Donbass.