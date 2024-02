Venerdì 23 febbraio alle 17.45 a Cremona, all'Hotel Continental, si terrà il convegno "Tradizione, alimentazione e territorio: opportunità e sfide in Europa" promosso dall'Eurodeputato Danilo Oscar Lancini, componente delle Commissioni Ambiente e Commercio Internazionale al Parlamento Europeo.

Interverranno Paolo Uberti, presidente nazionale UnionAlimentari – Confapi, titolare Tris Moka srl; Serena Antonioli, vice presidente Coldiretti Cremona; Angelo Patti, presidente Eurita Scarl società benefit, consulente esperto in bandi e appalti europei; presentazione a cura di Luca Riva, giornalista e comunicatore.

"Coniugare alimentazione, fondi europei e valore aggiunto dei territori è cruciale per affrontare le molte sfide che toccano il nostro stile di vita, soprattutto in questi momenti complessi nei quali vediamo che l'agricoltura e i cittadini chiedono attenzione su questi temi. Questo convegno ha proprio lo scopo di "legare" insieme questi argomenti, e nel contempo offrire alle associazioni e alle imprese nuovi scenari sui fondi europei che possono essere una risorsa determinante in questi anni difficili. L'Europa ha grandi potenzialità spesso poco conosciute e nel contempo sta attuando delle scelte che avranno un forte impatto sulla nostra società: far conoscere per decidere consapevolmente è la cosa più importante che possiamo fare per cittadini ed imprese, ed è questo il fine principale di questo convegno", commenta Danilo Oscar Lancini.

La partecipazione è libera, previa iscrizione sul link https://forms.gle/2Viz3nhVM9JVyhcB7