"Lo spreco alimentare è una questione critica che sta crescendo in rilevanza. Secondo approfonditi studi nel settore, la fase di preparazione degli alimenti rappresenta la maggioranza degli sprechi nella ristorazione (45%), seguita dai piatti dei clienti (34%) e dal deterioramento dei cibi (21%).In Italia, la media di oltre 65 kg di cibo pro capite sprecato all'anno è allarmante e richiede un'azione urgente. Fino a poco tempo fa, chiedere una 'doggy bag' era motivo di imbarazzo, ma oggi vediamo un cambio di mentalità e una maggiore consapevolezza sull'importanza della riduzione degli sprechi alimentari. Abbiamo pertanto presentato una proposta di legge finalizzata a mitigare il problema dello spreco alimentare e a gestire i rifiuti derivanti da cibo e bevande non consumati sul posto.

La proposta impone ai ristoratori di fornire, qualora venga avanzata richiesta del consumatore, vaschette riciclabili o riutilizzabili per portare a casa gli avanzi del pasto, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Inoltre, l'iniziativa prevede che i ristoranti espongano cartelli informativi sui diritti dei consumatori di richiedere la 'doggy bag' e sull'obbligo del ristoratore di fornirla. Questa proposta si configura come un passo concreto verso lo sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di ridurre il cibo sprecato nella ristorazione, promuovere la cultura del riutilizzo e del riciclaggio, e contribuire in modo significativo alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dallo spreco alimentare. Siamo convinti che questa proposta rappresenti un passo fondamentale per affrontare e risolvere il problema crescente dello spreco alimentare." Lo ha dichiarato Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale Dipartimento Pesca ed Acquacoltura del partito azzurro, ospite a Rai Isoradio.