"Per ripristinare lo stato di pace è necessario mantenere saldo l'ancoraggio nel campo atlantico, rifiutando la logica della conquista che muove il governo russo e sposando la tutela della vita umana e del diritto internazionale, sempre e comunque". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Patrizia Marrocco, intervenendo in Aula a Montecitorio sul Dl Ucraina.

"Molti ucraini sono stati costretti a emigrare per sfuggire alla guerra. In questo senso va anche la priorità che vogliamo attribuire all'accoglienza dei profughi ucraini, prorogando i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 loro rilasciati, e garantendo il mantenimento di legami con la terra lontana, facendo leva anche sugli strumenti di formazione messi a disposizione dal Governo italiano", aggiunge.

"Oggi siamo qui a confermare il nostro impegno a favore dell'Ucraina, non tacendo un appello: non dimentichiamo l'importanza delle relazioni internazionali e della forza della diplomazia nella risoluzione dei conflitti. Parlare di diplomazia non può diventare motivo di accuse di ambiguità", ha concluso.