“Il Mezzogiorno diventa la Zona economica speciale più grande d’Europa grazie al decreto Sud. Questo significa che sarà la zona in grado di attrarre più investimenti non solo dall’Europa ma anche a livello mondiale”. E’ quanto dichiara ai microfoni di Tg Parlamento il deputato Mauro D'Attis, vicepresidente della Commissione Antimafia e commissario di Forza Italia in Puglia.